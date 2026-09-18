Thành lập Trung tâm Công nghệ Không gian Việt Nam – Italia

Một góc không gian làm việc của VISTC

Nền tảng hợp tác của hai đơn vị sẽ kết nối năng lực nghiên cứu học thuật của Việt Nam, chuyên môn và kinh nghiệm công nghiệp của Italia cùng nguồn nhân lực quốc tế, qua đó thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực công nghệ không gian, hệ thống hàng không, vũ trụ và điện tử hàng không.

Lễ ra mắt VISTC

VIST được đặt tại PTIT và được định hướng trở thành một nền tảng mở cho nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo chuyên sâu và hợp tác công nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ không gian, hệ thống hàng không, vũ trụ, viễn thông và điện tử hàng không.

“Chúng tôi đang kết nối năng lực học thuật của Việt Nam với kinh nghiệm công nghiệp của Temix trong lĩnh vực điện tử phục vụ công nghệ không gian, thông qua một cơ cấu hợp tác lâu dài, nơi nguồn nhân lực được đào tạo và các sản phẩm được nghiên cứu, phát triển ngay tại Việt Nam. Đối với Việt Nam, điều này góp phần xây dựng năng lực công nghệ tự chủ; đối với Italia, đây là sự hiện diện công nghiệp thực chất tại một trong những khu vực năng động nhất thế giới,” ông Armando Caravella, nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Temix phát biểu.

Một góc không gian làm việc của VISTC

VISTC được định hướng trở thành một nền tảng quốc tế mở, kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ… đến từ Việt Nam, Italia và các quốc gia khác để cùng tham gia giải quyết những bài toán công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực công nghệ không gian và điện tử hàng không, vũ trụ.

Theo PGS. TS. Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện PTIT, hợp tác với Temix tạo ra một cầu nối quan trọng giữa nghiên cứu, đào tạo và công nghiệp. Trung tâm mới sẽ góp phần nâng cao năng lực của PTIT trong nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến, thu hút chuyên gia và nguồn lực quốc tế, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ không gian và hàng không, vũ trụ đang phát triển tại Việt Nam.