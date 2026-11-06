Thành lập Tổ soạn thảo Đề án chuẩn bị khai thác sân bay Gia Bình

Phối cảnh Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Công ty CP Hạ tầng Hàng không Masterise).

Theo quyết định, Tổ soạn thảo do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng làm Tổ trưởng. Phó Tổ trưởng là Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng.

Tổ soạn thảo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng đề cương chi tiết, dự thảo Đề án, tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Quá trình xây dựng phải bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tuân thủ tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Đề án với hệ thống pháp luật, mục tiêu đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; đồng thời bảo đảm tính khoa học, khả thi của Đề án.

Bên cạnh đó, Tổ soạn thảo có trách nhiệm lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan đối với dự thảo Đề án, tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án. Các thành viên thảo luận, tham gia ý kiến, nghiên cứu tiếp thu và giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về phân công nhiệm vụ, Tổ trưởng có trách nhiệm chỉ đạo, phân công công việc cho các thành viên, đôn đốc triển khai kế hoạch hoạt động, bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả; thông qua đề cương chi tiết, dự thảo Đề án, tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án.

Phó Tổ trưởng giúp Tổ trưởng thực hiện các nhiệm vụ được giao, phối hợp đôn đốc các thành viên, trực tiếp chỉ đạo Tổ thư ký soạn thảo và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án.

Các thành viên có trách nhiệm tham dự các cuộc họp, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến và hoàn thiện những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Thư ký Tổ soạn thảo là đầu mối tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Đề án, các văn bản, tài liệu liên quan và chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm.

Theo quyết định, Tổ soạn thảo chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Đề án được phê duyệt.