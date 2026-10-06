Thành lập tổ công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hoạt động này được triển khai theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18-5-2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tổ công tác gồm 8 thành viên do Thượng tá Nguyễn Danh Hương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố làm tổ trưởng. Thiếu tá Nguyễn Trung Thành, Phó Đội trưởng đội Công tác phòng cháy làm tổ phó.

Tổ công tác có nhiệm vụ tiếp nhận, giải đáp các phản ánh, kiến nghị liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC và CNCH theo quy định. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của Công an thành phố, tổ công tác tổng hợp, tham mưu lãnh đạo đơn vị báo cáo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Việc thành lập tổ công tác nhằm tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, chủ đầu tư và người dân trong quá trình thực hiện quy định về PCCC và CNCH, góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính.