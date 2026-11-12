Thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ Dự án bến cảng container Liên Chiểu

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu.

Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam làm Tổ trưởng; Giám đốc Sở Xây dựng TP Lê Thành Hưng làm Tổ phó. Các thành viên của Tổ công tác, gồm có: Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.

Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, tham mưu Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư theo quy định. Đồng thời, tổ chức theo dõi, rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, công việc và tiến độ tổng thể của dự án; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và đề xuất giải pháp xử lý, tháo gỡ theo thẩm quyền.

PHÚ NAM