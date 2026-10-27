Thành lập Tổ công tác liên ngành tháo gỡ vướng mắc về khoáng sản

Theo quyết định, Tổ công tác do Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Hồng An, Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Tổ Phó Thường trực.

Các ủy viên gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên từ các sở, ban, ngành như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Thuế thành phố, cùng các ban quản lý dự án lớn và UBND các xã, phường nơi có khu vực mỏ, dự án liên quan.

Tổ công tác có chức năng giúp Chủ tịch UBND thành phố nghiên cứu, đề xuất và điều phối phối hợp liên ngành trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Tổ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy trình thủ tục từ khâu quy hoạch, khảo sát, thăm dò, khai thác đến đóng cửa mỏ; đồng thời xử lý các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường, đầu tư và xây dựng.

Cạnh đó, Tổ công tác tập trung rà soát, đôn đốc và phối hợp giải quyết các vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn, trong đó ưu tiên tối đa cho dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu, các công trình trọng điểm, cấp bách và dự án đầu tư công. Sở Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động và tổng hợp báo cáo kết quả.