Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị nghiên cứu, trao đổi về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử trên VNeID ngày 10/8/2026.

Tổ công tác do ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Tổ trưởng. Thành viên Tổ công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Nhiệm vụ của Tổ công tác:

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra UBND các xã, phường trong việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng tiến độ các nội dung Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 22/10/2026.

2. Kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp chỉ đạo, điều hành và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

3. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Tổ chức và hoạt động của Tổ công tác:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực của Tổ công tác.

2. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của các Tổ phó và thành viên Tổ công tác do Tổ trưởng phân công.

3. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ; kinh phí hoạt động của Tổ công tác thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Tổ trưởng Tổ công tác quyết định thành lập Bộ phận giúp việc (nếu xét thấy cần thiết).

5. Tổ trưởng Tổ công tác được mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để phối hợp, trao đổi thông tin, tài liệu, giải quyết các vụ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến hoạt động tố tụng hành chính theo quy định của pháp luật. 6. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

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