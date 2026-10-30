Thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình

Theo đó, HĐND tỉnh Ninh Bình đã quyết nghị thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giải thể Sở Ngoại vụ.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình được thành lập, tổ chức lại theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND (Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 12 năm 2026.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026.

HĐND tỉnh Ninh Bình giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 10 năm 2026.