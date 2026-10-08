Thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Hoàn Kiếm

Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm Nguyễn Trúc Anh cùng các đại biểu dự Kỳ họp thứ Tư. Ảnh: PV

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn thông tin, Kỳ họp thứ Tư của HĐND phường diễn ra nhằm xem xét và quyết định những nội dung trọng tâm mang ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương.

Cụ thể, kỳ họp đã xem xét đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Phường Hoàn Kiếm nằm ở vị trí trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa của Thủ đô, có diện tích 1,91 km², dân số 107.150 người với mật độ dân cư thuộc loại cao nhất cả nước, tập trung rất nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch. Do đó, khối lượng, tính chất và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn, đặc biệt là các lĩnh vực quy hoạch, đô thị, hạ tầng, đất đai, môi trường là rất lớn, phức tạp và thường xuyên phát sinh.

Các đại biểu thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: PV

Hiện nay, UBND phường đang tổ chức 3 phòng chuyên môn. Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn đánh giá, mô hình này dẫn đến việc một phòng phải đồng thời phụ trách nhiều nhóm lĩnh vực khác nhau, phạm vi quản lý quá rộng làm tăng áp lực điều hành và khó bảo đảm sự chuyên môn hóa sâu đối với những lĩnh vực đặc thù.

Đứng trước yêu cầu đó, việc tổ chức lại từ 3 phòng chuyên môn thành 5 phòng chuyên môn là thực sự cần thiết và cấp bách. Quyết sách này nhằm phân định rõ hơn các nhóm chức năng, xác định cụ thể đầu mối chịu trách nhiệm, tăng tính chuyên môn hóa và tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực trọng yếu. Đặc biệt, việc thành lập và tổ chức lại này nhằm cơ cấu lại tổ chức và nguồn nhân lực cho phù hợp với vị trí việc làm, hoàn toàn không làm tăng tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn và Phó Chủ tịch HĐND phường Ngô Hồng Thủy chủ trì kỳ họp. Ảnh: PV

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ biên chế đối với các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND phường sau sắp xếp, tổ chức lại.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra và ý kiến đóng góp, các đại biểu HĐND phường Hoàn Kiếm đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Quyết nghị tổ chức lại từ 3 phòng hiện có thành 5 phòng chuyên môn, bao gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hoá - Xã hội; và Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ biên chế đối với các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND phường sau sắp xếp, tổ chức lại.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoàn Kiếm chúc mừng tân Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Đặng Minh Tuấn. Ảnh: PV

Cũng trong ngày 8-10, UBND phường Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND phường về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường và công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ngay sau hội nghị này, HĐND phường đã tổ chức Kỳ họp thứ Năm để thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Hoàn Kiếm khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND phường Hoàn Kiếm khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Đặng Minh Tuấn được bầu giữ chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Hoàn Kiếm.

Kết luận kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn đề nghị UBND phường khẩn trương triển khai đề án tổ chức lại bộ máy; chủ động rà soát, sắp xếp và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, phù hợp với chuyên môn đào tạo, năng lực và kinh nghiệm công tác, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có.

Đồng chí nhấn mạnh, quá trình chuyển giao nhiệm vụ phải đi đôi với việc bàn giao đầy đủ, chặt chẽ tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, con dấu, không để thất thoát, lãng phí; Phải đảm bảo bộ máy mới hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu lực, hiệu quả; Tuyệt đối không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn.