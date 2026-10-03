Thành lập tổ chức hội trong doanh nghiệp: Thêm điểm tựa cho nữ công nhân

Đại biểu góp ý tại Hội thảo Nghiên cứu, khảo sát về việc thí điểm tổ chức và hoạt động hội trong khu công nghiệp.

Thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trên địa bàn thành phố đã quan tâm tập hợp phụ nữ trong DN và khu nhà trọ vào tổ chức bằng nhiều hình thức; phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNLĐ.

Tập hợp nữ công nhân

Thông tin tại Hội thảo Nghiên cứu, khảo sát về việc thí điểm tổ chức và hoạt động hội trong khu công nghiệp diễn ra tại Đồng Nai mới đây, bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Công tác phụ nữ thành phố cho biết: Sau hợp nhất, Đồng Nai có khoảng 750 ngàn CNLĐ, trong đó nữ chiếm khoảng 55%. Đây là lực lượng lao động trực tiếp tạo ra giá trị vật chất lớn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian qua, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN khu vực ngoài nhà nước, Hội LHPN thành phố đã xây dựng kế hoạch, lồng ghép các chỉ tiêu khảo sát, nắm bắt tình hình nữ CNLĐ, phát triển tổ chức hội trong DN và xây dựng các mô hình tập hợp nữ CNLĐ vào phong trào thi đua.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp hội đã thành lập mới 2 chi hội phụ nữ trong DN và 12 tổ phụ nữ nhà trọ. Hiện toàn thành phố có 11 chi hội phụ nữ trong DN, 1 câu lạc bộ phụ nữ trong DN và 310 tổ phụ nữ nhà trọ với hơn 7,2 ngàn thành viên.

Đặc biệt, trước sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội, Hội LHPN thành phố đã xây dựng và triển khai nền tảng sinh hoạt trên ứng dụng mã nguồn mở NukeViet đến 100% hội LHPN xã, phường. Bằng việc tích hợp các chức năng sinh hoạt trực tuyến, cung cấp tài liệu tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi, phòng họp không giấy, quản trị thông tin, ứng dụng này giúp các cơ sở hội tiếp cận phụ nữ nói chung, nữ CNLĐ nói riêng một cách linh hoạt, hiệu quả hơn, không ảnh hưởng đến thời gian làm việc ca kíp của nữ CNLĐ.

Tuy nhiên, so với lực lượng nữ công nhân trên địa bàn thành phố, tỷ lệ nữ CNLĐ tham gia các mô hình tập hợp còn khá khiêm tốn. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Trảng Dài Huỳnh Thị Trúc Giang chia sẻ: Việc thành lập tổ chức hội trong DN hiện nay gặp nhiều khó khăn do khó tiếp cận chủ DN. Bên cạnh đó, thời gian, nguồn lực, thời gian làm việc theo ca và đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở còn mỏng cũng là những trở ngại, ảnh hưởng đến việc thành lập và duy trì hoạt động của tổ chức hội trong DN.

Ðiều chỉnh phù hợp với bối cảnh mới

Trao đổi tại hội thảo nêu trên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Trưởng ban Công tác phụ nữ Đặng Hương Giang cho biết: Việc thành lập tổ chức hội trong DN là mô hình đã được các cấp hội và một số địa phương triển khai từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, các mô hình trước đây chủ yếu được triển khai tại một số DN nhỏ. Sau đại dịch Covid-19, nhiều DN vừa và nhỏ giải thể hoặc thay đổi hoạt động, dẫn đến số lượng tổ chức hội trong DN giảm đáng kể. Đồng thời thực tiễn cho thấy việc triển khai mô hình ở một số nơi vẫn còn hạn chế.

Bà Đặng Hương Giang cho rằng: Việc thành lập tổ chức hội trong DN là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, mô hình hoạt động cần được nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với bối cảnh, DN và nhu cầu của nữ CNLĐ.

Trong quá trình xây dựng phương án triển khai thành lập tổ chức hội LHPN trong DN, Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ nghiên cứu để hoạt động hội không chồng chéo với các tổ chức, mô hình đang có; đồng thời đáp ứng được nhu cầu của nữ công nhân, tạo sự đồng thuận, phối hợp của DN và các tổ chức liên quan. Phó Trưởng ban Công tác phụ nữ ĐẶNG HƯƠNG GIANG.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ tại hội thảo: Nhu cầu của nữ CNLĐ ngày nay không dừng lại ở việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách mà còn có thêm nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con, bảo vệ bản thân trước các rủi ro xã hội; cân bằng giữa công việc với gia đình; giao lưu, chia sẻ và gắn kết tập thể…

Theo bà Tuyết, để tập hợp nữ công nhân cần có những hình thức kết nối phù hợp; cần chuyển mạnh từ “vận động tham gia” sang “đáp ứng nhu cầu” để nữ CNLĐ chủ động tìm đến. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn và hội hoàn toàn có thể phối hợp để hoạt động không bị chồng chéo, bổ trợ cho nhau, qua đó chăm lo tốt hơn cho lao động nữ.

Từ góc độ DN, bà Trần Thị Thu Hường, Tổng vụ Công ty TNHH sản xuất Đồ mộc Chien Việt Nam (phường Tam Phước) cho hay: Sự ổn định của người lao động liên quan trực tiếp đến năng suất và chất lượng kinh doanh của DN. Công đoàn cơ sở đang làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Song hoạt động hội trong DN nếu được tổ chức phù hợp sẽ trở thành một kênh hỗ trợ chuyên sâu hơn đối với nữ CNLĐ.

Theo bà Hường, mô hình hội trong DN sẽ được đón nhận nếu hoạt động ngắn gọn, dễ tham gia, giải quyết được nhu cầu cụ thể của nữ CNLĐ, góp phần vào sự phát triển ổn định của DN. Như vậy, việc thành lập tổ chức hội trong DN không phải để thêm đầu mối mà có thêm một điểm tựa để nữ CNLĐ được chăm lo, bảo vệ và có cơ hội phát huy tốt hơn.