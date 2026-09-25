Thành lập thêm một trường Y - Dược tại Việt Nam

Chiều 25/9, trường Đại học Hòa Bình công bố đổi tên thành trường Đại học Victoria Hòa Bình.

Theo nhà trường, tên gọi Victoria thể hiện niềm tin, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới; mở ra giai đoạn phát triển mới trên nền tảng những giá trị đã được gây dựng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quyết định về việc đổi tên trường. Ảnh: Ngọc Bích.

Giai đoạn phát triển mới

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tên gọi mới không đơn thuần là việc mở rộng quy mô hay lĩnh vực đào tạo. Đó là sự khởi đầu cho hướng phát triển mới.

Trường Đại học Victoria Hòa Bình lựa chọn mô hình đại học ứng dụng, đổi mới sáng tạo làm định hướng phát triển lâu dài. Mục tiêu là từng bước đưa trường trở thành cơ sở giáo dục uy tín, với năng lực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hàng đầu; đồng thời tạo dựng môi trường học tập kết nối với thực tiễn, doanh nghiệp và cuộc sống.

"Chúng tôi hướng tới một mô hình trường đại học của doanh nghiệp", ông Tuấn nói. Trong đó, nhà trường cung cấp nguồn lực, tri thức, kết quả nghiên cứu và các giải pháp mới. Giảng viên hiểu sâu về thực tiễn, doanh nghiệp và sản xuất. Doanh nghiệp trở thành một phần của quá trình đào tạo. Sinh viên được tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay từ những năm đầu đại học.

Trường Đại học Victoria Hòa Bình thành lập trường Y - Dược trực thuộc. Ảnh: Ngọc Bích.

Cùng với đổi tên, trường Đại học Victoria Hòa Bình thành lập trường Y - Dược Victoria trực thuộc, mở rộng hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Trường Y - Dược Victoria định hướng phát triển theo chuẩn mực cao, gắn giảng dạy với thực hành, nghiên cứu với ứng dụng; kết nối y học hiện đại với những giá trị phù hợp của y học cổ truyền, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu.

Lãnh đạo Chính phủ giao nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nhận định trường Đại học Victoria Hoà Bình mang thương hiệu mới không chỉ là sự thay đổi đơn thuần về tên gọi.

"Thương hiệu mới xác lập cho nhà trường vị thế tốt hơn, một tầm nhìn lớn hơn và một sứ mệnh cao cả hơn để đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của TP Hà Nội và của đất nước", Phó thủ tướng nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ lưu ý uy tín của một trường không được hình thành ngay sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển đổi, mà phải được bồi đắp từ chất lượng bài giảng, thành quả nghiên cứu và sự trưởng thành của người học.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị nhà trường tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Ngọc Bích.

Do đó, Phó thủ tướng đề nghị nhà trường tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhà trường cần hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại, tiệm cận với thế giới, phát huy tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; lấy người học làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng, và đóng góp cho xã hội làm thước đo.

Nhà trường cần đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, thường xuyên rà soát các ngành, lĩnh vực đào tạo, các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế để gắn với nhu cầu thực của thị trường lao động và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, nhà trường cần thu hút và phát triển đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất để phát triển các chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, tăng cường thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng tự học, tự thích ứng cho học viên, sinh viên.

Tạo chuyển biến thực chất về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là việc ứng dụng AI có chuẩn mực trong hoạt động quản lý và công tác giảng dạy, học tập cũng là nhiệm vụ được lãnh đạo Chính phủ nhắc đến.

Với trường Y - Dược Victoria, Phó thủ tướng yêu cầu xây dựng trường bảo đảm yêu cầu cao nhất về chất lượng, y đức và năng lực thực hành. "Đào tạo nhân lực y tế liên quan trực tiếp đến sức khỏe và mạng sống con người, do đó phải gắn chặt nhà trường với bệnh viện, cơ sở thực hành ngay từ khóa tuyển sinh đầu tiên, không chạy theo quy mô mà bỏ qua chất lượng đào tạo", lãnh đạo Chính phủ nói.

Sinh viên trường Đại học Victoria Hòa Bình. Ảnh: Ngọc Bích.

Nhắn nhủ đến đội ngũ giảng viên, Phó thủ tướng kỳ vọng các thầy, cô giáo sẽ là những người truyền cảm hứng, dẫn dắt sinh viên khám phá tri thức, làm chủ công nghệ và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, phát triển có hiệu quả.

Đối với học viên, sinh viên, lãnh đạo Chính phủ mong các em có khát vọng, hoài bão lớn; trân trọng cơ hội học tập, rèn luyện tri thức, bản lĩnh và đạo đức. "Bởi thành công không chỉ được đo bằng tấm bằng tốt nghiệp, mà bằng chính những giá trị các em sẽ tạo ra cho cộng đồng, cho đất nước", Phó thủ tướng chia sẻ.

Trường Đại học Victoria Hòa Bình thành lập năm 2008, là trường ngoài công lập trực thuộc tập đoàn SOVICO, đào tạo các trình độ từ đại học đến sau đại học.

Các lĩnh vực đào tạo bao gồm kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, ngôn ngữ, xã hội và khoa học sức khỏe. Trường hiện có 8.000 sinh viên đang theo học, cùng đội ngũ 350 giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên.