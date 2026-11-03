Thành lập thêm 5 phường ở Gia Lai: Không xáo trộn đời sống người dân

Giữ nguyên địa giới, bảo đảm ổn định đời sống người dân

Ngày 3/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh vừa hoàn thiện, trình Chính phủ và Bộ Nội vụ Đề án thành lập các phường An Nhơn Tây, Chư Sê, Phù Mỹ, Tây Sơn và Tuy Phước. Đây là bước tiếp theo sau khi tỉnh thông qua chủ trương thành lập thêm 5 phường, nhằm hoàn thiện tổ chức đơn vị hành chính phù hợp với quá trình đô thị hóa và định hướng phát triển của địa phương.

Việc thành lập thêm 5 phường nhằm hoàn thiện tổ chức hành chính, phù hợp với quá trình đô thị hóa và định hướng phát triển của Gia Lai.

Theo đề án, phương án thành lập các phường được thực hiện trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và địa giới đơn vị hành chính của 5 xã hiện nay. Việc chuyển đổi không làm thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh, không làm tăng tổng số đơn vị hành chính cấp xã và không gây xáo trộn lớn đến tổ chức bộ máy, trụ sở, tài sản công cũng như sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, phường An Nhơn Tây được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã An Nhơn Tây, diện tích 75,50km², dân số 21.095 người. Phường Chư Sê có diện tích 124,75km², dân số 69.135 người; phường Phù Mỹ có diện tích 54,47km², dân số 28.524 người; phường Tây Sơn có diện tích 97,70km², dân số 49.891 người và phường Tuy Phước có diện tích 53,37km², dân số 78.615 người.

Bên cạnh đó, phương án cũng đặt mục tiêu bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của bộ máy hành chính và các dịch vụ thiết yếu. Trụ sở, tài sản công được giữ nguyên trên cơ sở hiện có của các xã.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của các xã hiện nay cơ bản được giữ nguyên, đồng thời tiếp tục rà soát, bố trí phù hợp với yêu cầu quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

Đối với giấy tờ của cá nhân, tổ chức, các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thành lập phường, nếu còn thời hạn hoặc chưa có nhu cầu thay đổi, tiếp tục có giá trị sử dụng theo quy định. Trường hợp người dân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện kịp thời, thuận tiện, không phát sinh thủ tục và chi phí không cần thiết.

Cũng theo đề án, UBND các xã đã tổ chức lấy ý kiến toàn thể Nhân dân theo quy định. Kết quả, chủ trương thành lập 5 phường nhận được sự đồng thuận rất cao. Việc giữ nguyên địa giới được xác định là giải pháp nhằm hạn chế tác động đến cộng đồng dân cư, bảo đảm duy trì các mối quan hệ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, đồng thời gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống của từng địa phương.

Đáp ứng tiêu chuẩn, mở rộng không gian phát triển đô thị

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc thành lập các phường được đặt trong tổng thể định hướng phát triển không gian của tỉnh Gia Lai, phù hợp với Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc thành lập thêm 5 phường góp phần bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch không gian phát triển và quy hoạch đô thị tại Gia Lai.

Việc xác lập các đơn vị hành chính đô thị tại những khu vực đã có quá trình đô thị hóa sẽ góp phần bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch phát triển không gian, quy hoạch đô thị, tổ chức đơn vị hành chính và mô hình quản trị địa phương; đồng thời tạo điều kiện tổ chức đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng tập trung, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Đặc biệt, các khu vực An Nhơn Tây, Chư Sê, Phù Mỹ, Tây Sơn và Tuy Phước đều có những định hướng phát triển riêng gắn với lợi thế về vị trí, giao thông, sản xuất, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, logistics, du lịch, các giá trị lịch sử - văn hóa và liên kết với các khu vực đô thị, kinh tế quan trọng của tỉnh.

Việc thành lập phường sẽ tạo điều kiện phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng khu vực, thu hút nguồn lực đầu tư và tổ chức phát triển không gian theo quy hoạch.

Qua rà soát theo quy định tại Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, cả 5 xã đều đáp ứng 5/5 tiêu chuẩn thành lập phường thuộc tỉnh. Các địa phương có quy mô dân số, diện tích tự nhiên vượt mức tối thiểu; có vị trí, chức năng phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, Tuy Phước có tỷ lệ dân số đô thị đạt 65,73%, Tây Sơn đạt 52,37%, Chư Sê đạt 57,92%, Phù Mỹ đạt 50,81% và An Nhơn Tây đạt 50,60%. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của các địa phương cũng có sự chuyển dịch đáng kể, lần lượt đạt khoảng 86,72% tại Tuy Phước, 93,12% tại Tây Sơn, 64,63% tại Chư Sê, 80,37% tại Phù Mỹ và 74,12% tại An Nhơn Tây.

Mỗi khu vực có lợi thế và định hướng phát triển riêng. An Nhơn Tây có điều kiện phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, logistics, nông nghiệp và du lịch; Chư Sê giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực phía Nam tỉnh với thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến và dịch vụ phục vụ sản xuất.

Trong khi đó, Phù Mỹ có lợi thế về kết nối, kinh tế ven biển, thương mại - dịch vụ; Tây Sơn có tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa; Tuy Phước có vị trí quan trọng trong liên kết với các trung tâm đô thị, kinh tế lớn của tỉnh, thuận lợi phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch, kho bãi và logistics.

Sau khi thành lập 5 phường, tỉnh Gia Lai có 135 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 105 xã và 30 phường. Như vậy, so với hiện trạng, số phường tăng 5, số xã giảm 5, tổng số đơn vị hành chính cấp xã không thay đổi. Diện tích tự nhiên và quy mô dân số toàn tỉnh cũng được giữ nguyên.