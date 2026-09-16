Thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Hà Nội

Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với cơ chế hoạt động không vì lợi nhuận, thực hiện quản lý và sử dụng nguồn lực theo nguyên tắc công khai, minh bạch, có kiểm soát rủi ro. (Ảnh minh họa)

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP. Hà Nội. Cùng ngày, Chủ tịch UBND Thành phố ký Quyết định số 4990/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Theo các quyết định, Quỹ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc UBND Thành phố, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có tư cách pháp nhân và con dấu.

Quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác để triển khai các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được Thành phố tài trợ, đặt hàng; đồng thời hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh quản lý nguồn ngân sách thành phố dành cho lĩnh vực này, Quỹ được huy động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực xã hội hợp pháp, tập trung vào những nhiệm vụ có ý nghĩa đối với phát triển Thủ đô, hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và mức độ tự chủ của nền kinh tế.

Điều lệ yêu cầu việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính, tài sản và các nguồn lực của Quỹ phải đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm; không hỗ trợ trùng lặp từ nguồn ngân sách nhà nước cho cùng một nội dung, nhiệm vụ hoặc hạng mục chi.

Đối với các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ, viện trợ, hiến, tặng, việc tiếp nhận và sử dụng phải công khai, minh bạch, không tạo lợi ích trái quy định pháp luật cho bên đóng góp trong quá trình xét chọn, thẩm định, tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ nhiệm vụ.

Quỹ thực hiện cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phân định rõ trách nhiệm, phòng, chống xung đột lợi ích, tham nhũng, tiêu cực và lãng phí. Hoạt động của Quỹ được thực hiện trên nền tảng số, cơ sở dữ liệu và các công cụ quản lý phù hợp, bảo đảm kiểm tra, giám sát, kiểm toán và trách nhiệm giải trình theo quy định.

Quỹ thực hiện 13 nhiệm vụ, với cơ cấu gồm Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban Kiểm soát Quỹ. Việc cấp kinh phí được thực hiện theo quyết định, hợp đồng hoặc thỏa thuận, gắn với mục tiêu, tiến độ, sản phẩm đầu ra, hiệu quả, tác động và mức độ rủi ro của nhiệm vụ.

Điều lệ cũng quy định Quỹ không ký hợp đồng tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức được giao điều hành Quỹ. Đối với cổ đông, tổ chức góp vốn vào Cơ quan điều hành Quỹ và các doanh nghiệp được Cơ quan điều hành Quỹ góp vốn, việc tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ phải thông qua thẩm định độc lập; thành viên có lợi ích liên quan không được tham gia thẩm định, biểu quyết, quyết định.