Thành lập phân hiệu và sáp nhập loạt trường cao đẳng vào Học viện Cảnh sát, An ninh

Quảng trường Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: Website nhà trường

Ngày 29/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các quyết định về việc thành lập Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân và Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời sáp nhập các trường cao đẳng cảnh sát, an ninh vào hai học viện này.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân.

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tiếp nhận tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học.

Việc thực hiện sáp nhập phải bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên liên quan.