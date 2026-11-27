Theo Quyết định, phân hiệu có tên gọi là Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm tại thành phố Bắc Ninh, địa chỉ tại phố Lý Huệ Tông, phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Bộ GD-ĐT thành lập Phân hiệu Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm tại Bắc Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản. Ảnh: Fanpage trường

Phân hiệu Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm tại thành phố Bắc Ninh là đơn vị không có tư cách pháp nhân thuộc cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm.

Phân hiệu sẽ là nơi tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thực hiện một phần chức năng quản trị, điều hành do Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, Phân hiệu được tự chủ quyết định việc quy định tổ chức bộ máy.

Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm sau khi thành lập Phân hiệu, Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm được kế thừa quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản trước thời điểm thành lập cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Bên cạnh đó, Phân hiệu cần chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ, dữ liệu và các quyền, nghĩa vụ khác của Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về tài sản công, ngân sách nhà nước, đất đai, viên chức, lao động và các quy định pháp luật có liên quan.

Xem chi tiết Quyết định TẠI ĐÂY