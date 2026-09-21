Sáng 20/9, Học viện Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM và chào mừng năm học mới 2026-2027.

Dự buổi lễ có ông Hồ Đức Phớc - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định thành lập và quyết định cho phép hoạt động đào tạo của Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM.

Phân hiệu đặt tại số B2/1A, đường 385, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM. Việc thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM nằm trong định hướng Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phân hiệu được thành lập nhằm triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn của Học viện tại khu vực phía Nam, góp phần thực hiện sứ mệnh “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học Tài chính - Kế toán chất lượng cao cho xã hội”.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân (bìa phải) trao Quyết định thành lập và Quyết định cho phép hoạt động đào tạo của Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM. Ảnh: A.X

Nguyên Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tặng hoa chúc mừng thành lập Phân viện. Lãnh đạo Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM gồm: PGS.TS. Vũ Văn Ninh - Giám đốc Phân hiệu, TS. Phạm Minh Việt - Phó Giám đốc Phân hiệu.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính - nhấn mạnh Học viện Tài chính không đến TPHCM để mở rộng quy mô, mà mở rộng chất lượng và chuẩn mực. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho mọi quyết định, cam kết mà Học viện đặt ra hôm nay.

Ông Tùng cho biết, sự trở lại của Học viện tại TPHCM không phải là khởi đầu từ con số 0 mà là sự tiếp nối một dòng chảy lịch sử và một khát vọng đã hình thành từ nhiều năm trước, khi từng có các phân viện tại TPHCM và Đà Nẵng.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Nhìn nhận bối cảnh phát triển hôm nay đã khác căn bản, Giám đốc Học viện Tài chính Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh tri thức là nguồn lực chiến lược, dữ liệu là tài sản, công nghệ là hạ tầng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Trí tuệ nhân tạo, tài chính số, kinh tế xanh đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế và thị trường lao động…

“Trong bối cảnh ấy, việc thành lập Phân hiệu mang một ý nghĩa vượt xa một quyết định hành chính. Đó là hành động cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học - công nghệ, đưa Học viện đến hiện diện tại trung tâm kinh tế - tài chính - đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước”, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nêu rõ.

Theo Giám đốc Học viện Tài chính, ngay trong năm học đầu tiên, Phân hiệu đã có 150 sinh viên thuộc 5 chương trình đào tạo định hướng chứng chỉ quốc tế trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kế toán, kiểm toán, cùng gần 50 học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Đưa nhà trường vào dòng chảy của nền kinh tế

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đánh giá việc thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM là một dấu mốc có ý nghĩa trong quá trình phát triển của Học viện; đồng thời mở ra một không gian mới cho đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính, khu vực phía Nam và cả nước.

Ông Cận nêu rõ, TPHCM là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nơi hội tụ đông đảo doanh nghiệp, ngân hàng, định chế tài chính và các tổ chức nghề nghiệp. Đây là môi trường thuận lợi để Phân hiệu kết nối đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn.

“Nhưng chính môi trường năng động này cũng đặt Phân hiệu trước một yêu cầu cao hơn: Phân hiệu không chỉ được mở rộng về không gian địa lý, mà phải mở rộng về tầm nhìn học thuật, năng lực nghiên cứu và giá trị phụng sự xã hội. Uy tín của Phân hiệu sẽ không được quyết định bởi quy mô hay tên gọi, mà bởi chất lượng người học, chất lượng đội ngũ, giá trị của nghiên cứu và những đóng góp thực chất cho xã hội”, ông Lê Tấn Cận nói.

Lãnh đạo Học viện Tài chính trao khen thưởng cho các sinh viên thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2026 và đạt thành tích tiêu biểu.