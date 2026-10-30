Thành lập Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân trên cơ sở sáp nhập Trường đại học Cảnh sát nhân dân

Cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân ứng dụng công nghệ AI trong công tác tư vấn, tuyển sinh. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký, ban hành Quyết định số 3136 /QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường đại học Cảnh sát nhân dân. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2026

Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân có địa chỉ tại số 36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định, Phân hiệu thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện Cảnh sát nhân dân, không có tư cách pháp nhân; thực hiện một phần chức năng quản trị, điều hành theo phân cấp, ủy quyền trong quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện và các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Học viện Cảnh sát nhân dân kế thừa quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh tại Trường đại học Cảnh sát nhân dân trước ngày Quyết định có hiệu lực cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên có liên quan.