Cụ thể, thành lập Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Tên phân hiệu: Học viện Cảnh sát nhân dân - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

Học viện Cảnh sát nhân dân - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ tại số 36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phân hiệu thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện Cảnh sát nhân dân, không có tư cách pháp nhân; thực hiện một phần chức năng quản trị, điều hành theo phân cấp, ủy quyền trong quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện và các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Học viện Cảnh sát nhân dân chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Văn bản số 7047/T02-CT ngày 05 tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Phân hiệu của Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; kế thừa quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trước ngày1/12/2026 cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Quyết định số 3136/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.