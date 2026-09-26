Buổi lễ có sự tham dự trực tiếp của lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Học viện, cán bộ, giảng viên và người học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đồng thời được kết nối trực tuyến với cán bộ, giảng viên và người học của Phân hiệu Học viện tại thành phố Huế.

Tại buổi lễ, PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Quyết định thành lập Phân hiệu cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Toàn cảnh lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại thành phố Huế.

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định thành lập Phân hiệu cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của Học viện sau gần 65 năm xây dựng và trưởng thành, mở rộng không gian và quy mô đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông và khoa học xã hội và nhân văn cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định giao nhiệm vụ Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Phân hiệu thành phố Huế cho PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Lộc giữ chức Phó Giám đốc Phân hiệu.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo ngay tại lễ công bố thể hiện quyết tâm của Học viện trong việc sớm đưa Phân hiệu đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định giao nhiệm vụ Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Phân hiệu thành phố Huế cho PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang.

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Lộc giữ chức Phó Giám đốc Phân hiệu.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, điều quan trọng sau ngày hôm nay không phải chỉ là Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có một Phân hiệu, mà là Phân hiệu sẽ hoạt động như thế nào, tạo ra giá trị gì và đóng góp ra sao cho sự phát triển của Học viện, của thành phố Huế và của khu vực.

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Học viện Báo chí và Tuyên truyền tập trung kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ, phát triển chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, đưa Phân hiệu trở thành điểm kết nối với địa phương.

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu.

PGS.TS Lê Hải Bình bày tỏ mong muốn Phân hiệu không chỉ là nơi sinh viên đến học, mà còn là nơi các địa phương tìm đến khi cần tri thức, cần tư vấn, cần giải pháp và cần nguồn nhân lực, với tinh thần “kế thừa nhưng không sao chép; ổn định nhưng không bằng lòng; phát huy truyền thống nhưng phải hướng tới tương lai”.

PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, Phân hiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại thành phố Huế không đơn thuần là sự mở rộng về địa điểm đào tạo, mà phải thực sự trở thành một không gian mới về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và kết nối tri thức của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

“Chất lượng đào tạo phải là nền tảng, nhu cầu của xã hội phải là định hướng và hiệu quả phục vụ thực tiễn phải là thước đo quan trọng đối với hoạt động của Phân hiệu”, PGS.TS Phạm Minh Sơn nhấn mạnh.

PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu.

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, trên nền tảng đã được xây dựng tại Huế, Học viện sẽ phát huy thế mạnh đào tạo về lý luận chính trị, báo chí, truyền thông, khoa học xã hội và nhân văn; mở rộng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo từ xa. Trong giai đoạn này, Học viện đã tuyển sinh và mở chương trình đào tạo ở cả 3 cấp độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

“Quyết định thành lập hôm nay mới chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị thực sự của Phân hiệu sẽ được khẳng định bằng chất lượng đào tạo, bằng những sản phẩm khoa học có giá trị, bằng sự trưởng thành của người học và bằng những đóng góp cụ thể đối với thành phố Huế, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và đất nước”, PGS.TS Phạm Minh Sơn bày tỏ cam kết.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia, trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trải qua 64 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín của cả nước trong các lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông và khoa học xã hội và nhân văn.

Học viện có sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí, truyền thông và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác; đồng thời thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị và nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.