Thành lập Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân; sáp nhập Trường cao đẳng An ninh nhân dân I

Các chiến sĩ Đại học An ninh Nhân dân tập luyện. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký, ban hành Quyết định số 3132 về việc sáp nhập Trường cao đẳng An ninh nhân dân I vào Học viện An ninh nhân dân; Quyết định số 3133 /QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường đại học An ninh nhân dân. Cả hai Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2026.

Theo Quyết định, Trường cao đẳng An ninh nhân dân I sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân trực thuộc Bộ Công an.

Học viện An ninh nhân dân tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh vào Trường cao đẳng An ninh nhân dân I trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học theo quyết định sáp nhập; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên có liên quan. Học viện An ninh nhân dân thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân có địa chỉ tại Km18, Xa lộ Hà Nội, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. Phân hiệu thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện An ninh nhân dân, không có tư cách pháp nhân; thực hiện một phần chức năng quản trị, điều hành theo phân cấp, ủy quyền trong quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện và các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Học viện An ninh nhân dân kế thừa quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh tại Trường đại học An ninh nhân dân trước ngày Quyết định có hiệu lực cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học và các bên có liên quan.