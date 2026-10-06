Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu trao Quyết định thành lập Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Ảnh: Hữu Tài

Tham dự buổi lễ có Tư lệnh Quân khu 9, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt; Chính ủy Quân khu; Trung tướng Hồ Văn Thái, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7; đại biểu thành ủy, UBND TP. Cần Thơ…

Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam được thành lập theo Quyết định số 5243 ngày 21/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là mô hình trường đào tạo đặc thù, trực thuộc hệ thống Trường Thiếu sinh quân ba miền (Bắc, Trung, Nam) được tổ chức tại các Quân khu.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu trao Quyết định thành lập Đảng bộ Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Ảnh: Hữu Tài

Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam đặt tại trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang (cũ), nay thuộc phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Theo phương án tuyển sinh, trong năm học 2026-2027, phân hiệu đón các học sinh khối lớp 6 và lớp 10 nhập học.

Đối tượng tuyển sinh của Trường Thiếu sinh quân miền Nam là con em của đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quân khu 7, Quân khu 9.

Thượng tá Nguyễn Đình Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Thiếu sinh quân miền Nam kiêm Chỉ huy trưởng Phân hiệu 2 cho biết: "Mặc dù đối mặt với những khó khăn trong giai đoạn đầu thành lập như sự bỡ ngỡ của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong môi trường quản lý quân sự, hay tâm lý của học sinh nhỏ tuổi phải sống xa gia đình, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Phân hiệu đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho năm học mới".

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với học sinh Phân hiệu. Ảnh: Hữu Tài

Về công tác đào tạo, Phân hiệu đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh chương trình giảng dạy, bám sát định hướng đổi mới giáo dục. Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo của trường là sự tích hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kiến thức văn hóa phổ thông và tri thức quân sự cơ bản.

Nhà trường chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ hoàn chỉnh các thủ tục, điều kiện hoạt động giáo dục, tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên.

Hệ thống nhà ăn, nhà bếp được trang bị đồng bộ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chế độ dinh dưỡng. Bệnh xá chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, thiết bị y tế thiết yếu. Đặc biệt, toàn bộ học sinh được cấp phát đầy đủ quân trang, dụng cụ học tập và sinh hoạt cá nhân trước thềm năm học mới.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu động viên học sinh. Ảnh: Hữu Tài

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị; đồng thời, nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của việc thành lập trường đối với công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Để Phân hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu Ban Chỉ huy Phân hiệu cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo. Đặc biệt, nhà trường phải kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giáo dục văn hóa, định hướng nghề nghiệp với huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật.

Các cơ quan chức năng Quân khu tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ hỗ trợ tối đa các điều kiện hoạt động cho Phân hiệu. Đối với học sinh, cần nỗ lực vượt qua khó khăn khi sống xa gia đình, đoàn kết, chăm ngoan để rèn luyện trở thành những công dân ưu tú.