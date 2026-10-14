Thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng

Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng sẽ đa dạng các loại hình nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: NGỌC HÀ

Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhà hát có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật và giải trí của nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn truyền thống; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Cùng với đó, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phát triển sản phẩm, dịch vụ nghệ thuật gắn với công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa, phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định pháp luật.

Nhà hát chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/11/2026.