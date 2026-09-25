Lãnh đạo phường Thới Sơn trao quyết định thành lập mới 9 chi bộ.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thới Sơn công bố các quyết định kết thúc hoạt động đối với Đảng bộ Các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND phường cùng 10 chi bộ trực thuộc.

Đồng thời, công bố quyết định thành lập mới 9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Thới Sơn, gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy, Chi bộ Ban Xây dựng Đảng, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND phường, Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công và Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thới Sơn cũng trao các quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy, bí thư và phó bí thư của 9 chi bộ.