Sáng 25-11, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở quý IV/2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa và ông Bùi Hoài Nam trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các công đoàn cơ sở mới thành lập.

Ông Bùi Đăng Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các công đoàn cơ sở thành lập mới.

Các ông, bà: Trần Thị Hương và Nguyễn Hữu Hòa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các công đoàn cơ sở mới thành lập mới.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã công bố và trao quyết định thành lập mới 44 công đoàn cơ sở với 2.037 đoàn viên trong quý IV/2026. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn đã thành lập mới 194 công đoàn cơ sở với 8.071 đoàn viên, đạt 176,4% chỉ tiêu; kết nạp mới 12.458 đoàn viên, đạt 111,7% chỉ tiêu được giao. Qua đó, nâng tổng số lên 1.067 công đoàn cơ sở với 102.542 đoàn viên/111.654 công nhân, viên chức, lao động, đạt tỷ lệ tập hợp 91,8%. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được triển khai theo phương châm “rà soát đến đâu, vận động đến đó”. Các cấp công đoàn chủ động tiếp cận người sử dụng lao động, ưu tiên doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên và doanh nghiệp FDI, nhằm mở rộng tổ chức, bảo đảm người lao động được đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục hướng dẫn công đoàn cơ sở mới thành lập ổn định tổ chức; chăm lo Tết Nguyên đán 2027, tổ chức đối thoại, bảo vệ quyền lợi người lao động và vận động phát triển đoàn viên; phấn đấu 100% chủ tịch công đoàn cơ sở mới thành lập được tập huấn nghiệp vụ…