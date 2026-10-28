Thành lập mạng lưới “Truyền thông Công đoàn” giai đoạn 2026 - 2031 trong quý IV/2026

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thành lập và tổ chức hoạt động mạng lưới “Truyền thông Công đoàn Khánh Hòa” giai đoạn 2026 - 2031, nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động trong tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động.

Theo đó, mạng lưới dự kiến thành lập trong quý IV/2026 với 150 thành viên gồm Ban Chỉ đạo và Tổ Cộng tác viên truyền thông, đồng thời duy trì một đầu mối truyền thông tại mỗi công đoàn cơ sở, bảo đảm kết nối thông tin hai chiều trên địa bàn các xã, phường và những đơn vị được giao quản lý, phụ trách. Ban Công tác Công đoàn là cơ quan thường trực; Bộ phận Quan hệ lao động tham mưu, điều phối, tổng hợp và biên tập nội dung. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, cán bộ công đoàn chuyên quản địa bàn, đại diện một số tổ chức công đoàn và khách mời từ cơ quan tuyên giáo, báo chí.

Cán bộ công đoàn cơ sở tại Khu Công nghiệp Suối Dầu khảo sát, nắm bắt tình hình việc làm, đời sống của người lao động.

Mạng lưới tập trung tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật về lao động và hoạt động Công đoàn; chú trọng các vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, hợp đồng lao động, bảo hiểm, an toàn lao động, chế độ đối với lao động nữ, kỹ năng số và lợi ích đoàn viên. Đồng thời, giới thiệu kết quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi, đối thoại, thương lượng, thực hiện phúc lợi và những đóng góp của đoàn viên, người lao động. Các thành viên có trách nhiệm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu thông tin của công nhân; tiếp nhận, phân loại, chuyển kiến nghị đến đúng đầu mối, theo dõi phản hồi và kịp thời báo cáo những vấn đề tác động đến đông người lao động.

Mạng lưới cũng góp phần phát hiện, giới thiệu mô hình hay, sáng kiến, điển hình tiên tiến, xây dựng lực lượng công nhân nòng cốt tại cơ sở và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mạng lưới khuyến khích xây dựng tin ngắn, ảnh, video, đồ họa thông tin và nội dung hỏi đáp theo nguyên tắc “nhanh - ngắn - sâu - rõ”; ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nội dung nhưng phải có người kiểm chứng, phê duyệt, bảo đảm quyền sử dụng hình ảnh và bảo mật dữ liệu cá nhân.

LĐLĐ tỉnh thiết lập nhóm điều phối trên nền tảng mạng xã hội phù hợp, kết hợp thư điện tử, biểu mẫu và kho nội dung dùng chung. Các đơn vị duy trì kênh kết nối theo phạm vi quản lý, phù hợp điều kiện cơ sở và ca làm việc. Hoạt động truyền thông phải bảo đảm tự nguyện, không ảnh hưởng đến sản xuất, thời gian nghỉ ngơi và quyền riêng tư.

Mạng lưới tổ chức giao ban hằng quý, lồng ghép báo cáo 6 tháng, hằng năm; đồng thời tập huấn kỹ năng truyền thông, nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch, đánh giá hiệu quả và biểu dương, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu…