Thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu quy mô hơn 8.400 ha

Bình minh Bưng Thị. Ảnh minh họa: heritagevietnamairlines.com

Mục tiêu của việc thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu Bảo vệ và duy trì ổn định diện tích, chất lượng rừng tự nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học, các loài nguy cấp, quý, hiếm và sinh cảnh tự nhiên đặc trưng của khu vực; hướng đến phục hồi các khu vực rừng suy thoái; nâng cao chức năng sinh thái, giá trị cảnh quan, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo quy định.

Bên cạnh đó, Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu sẽ góp phần ổn định đời sống dân cư vùng đệm, giảm áp lực lên tài nguyên rừng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên.

Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu có tổng diện tích 8.408 ha; trong đó đất có rừng tự nhiên là 7.342 ha, đất có rừng trồng là 281ha và đất lâm nghiệp chưa có rừng là 785ha. Toàn bộ diện tích được chia thành 3 phân khu: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; phân khu phục hồi sinh thái và phân khu dịch vụ - hành chính.

Sau khi thành lập, Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu dự kiến phối hợp triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học, đào tạo, giáo dục môi trường, chi trả dịch vụ môi trường rừng và hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm. Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cũng sẽ được nghiên cứu theo hướng phù hợp với yêu cầu bảo tồn…

Tổng nhu cầu vốn thực hiện phương án giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến là gần 76 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách đầu tư phát triển, ngân sách chi thường xuyên và nguồn vốn khác.

Để Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu hoạt động hiệu quả, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu thành lập Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu trên cơ sở điều chỉnh tên gọi Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện hoạt động; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu theo quy định.

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Phương án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu; thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý vùng đệm, tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động theo Phương án và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành liên quan, UBND các xã: Hàm Thuận Nam, Tân Thành có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu trong quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển sinh kế vùng đệm và thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu được đánh giá là khu vực có giá trị nổi bật về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với hệ sinh thái rừng đặc trưng vùng ven biển Nam Trung Bộ, cảnh quan núi rừng đa dạng cùng nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Thống kê sơ bộ tại khu vực Tà Kóu hiện có khoảng 287 loài động vật, gồm 62 loài thú, 135 loài chim, 65 loài bò sát và 25 loài ếch nhái… trong đó có ít nhất 32 loài động vật nguy cấp, quý hiếm. Một số loài tiêu biểu gồm chà vá chân đen, kỳ đà hoa…

Không chỉ có giá trị về đa dạng sinh học, Tà Kóu còn nổi bật với nguồn tài nguyên thực vật và cây thuốc. Các nhà nghiên cứu ghi nhận nơi đây có hàng trăm loài thực vật, trong đó có nhiều loài cây quý và cây thuốc được người dân địa phương sử dụng từ lâu đời. Với những giá trị trên, Tà Kóu được đánh giá là một trong những vùng sinh thái quan trọng cần được ưu tiên bảo tồn.