Thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu, Lâm Đồng

Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 5006/QĐ-UBND, về việc thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu, theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Quyết định số 5006/QĐ-UBND, mục tiêu chung của việc thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xác lập thống nhất tên gọi, vị trí, ranh giới, diện tích, phân khu chức năng và tổ chức quản lý khu rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, bảo tồn, duy trì ổn định và phát huy bền vững các hệ sinh thái rừng đặc trưng, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật rừng, cảnh quan thiên nhiên và các giá trị dịch vụ môi trường rừng của khu vực Tà Kóu; góp phần giải quyết các tồn tại kéo dài trong quản lý, sử dụng đất và tổ chức không gian lâm phận; gắn bảo tồn thiên nhiên với phát triển xanh, bền vững của tỉnh Lâm Đồng và thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Mục tiêu cụ thể, xác lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu bảo đảm ranh giới rõ ràng, liền vùng, phù hợp quy hoạch lâm nghiệp quốc gia;

Bảo vệ và duy trì ổn định diện tích, chất lượng rừng tự nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học, các loài nguy cấp, quý, hiếm và sinh cảnh tự nhiên đặc trưng của khu vực;

Một góc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu. Ảnh: Crossian Vietnam.

Phục hồi các khu vực rừng suy thoái; nâng cao chức năng sinh thái, giá trị cảnh quan, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo quy định;

Góp phần ổn định đời sống dân cư vùng đệm, giảm áp lực lên tài nguyên rừng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên.

Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu có tổng diện tích 8.408 ha, trong đó đất có rừng tự nhiên là 7.342,31 ha, đất có rừng trồng là 281,87 ha và đất lâm nghiệp chưa có rừng là 783,82 ha, nằm trên địa bàn các xã Hàm Thuận Nam và Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Diện tích đề xuất gồm 7.915,41 ha từ rừng đặc dụng hiện có, 460,68 ha từ rừng sản xuất và 31,91 ha từ đất có rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu gồm 3 phân khu chức năng, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 2.994,34 ha, phân khu phục hồi sinh thái 3.953,91 ha, phân khu dịch vụ - hành chính 1.459,75 ha.

Chương trình trồng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu. Ảnh: Gaia Nature Conservation

Tổng diện tích vùng đệm 9.289,70 ha, thuộc phạm vi hành chính 12 thôn của các xã Hàm Thuận Nam, Tân Thành.

Để thực hiện mục tiêu thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động chủ yếu, trong đó chương trình quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học tập trung điều tra, giám sát các loài và sinh cảnh ưu tiên; xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học; bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm, loài đặc hữu; phục hồi sinh cảnh và triển khai các hoạt động bảo tồn chuyên đề;

Chương trình nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo: Hợp tác với viện, trường, cơ quan nghiên cứu; tiếp nhận nghiên cứu, thực tập; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ; triển khai các đề tài như làm giàu rừng rụng lá, bảo tồn cây dược liệu, nghiên cứu mô hình du lịch sinh thái cộng đồng;

Chương trình theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, giám sát đa dạng sinh học…

Tổng nhu cầu vốn thực hiện phương án giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến là gần 76 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách đầu tư phát triển, ngân sách chi thường xuyên và nguồn vốn khác.