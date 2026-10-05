Chiều 5-10, tại phường Cam Linh, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy hải sản KLC (KLC Seafood) tổ chức lễ công bố thành lập Hợp tác xã (HTX) Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI.

Tham dự buổi lễ có ông Phùng Đức Tiến - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam; bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Lê Hoàng Triều - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thành lập Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI.

HTX Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI là đơn vị trực thuộc hệ sinh thái KLC Seafood tại tỉnh Khánh Hòa, giữ vai trò kết nối cộng đồng xã viên và vùng nuôi với chuỗi giá trị của doanh nghiệp. HTX có trụ sở tại phường Cam Ranh, với hơn 120 thành viên ban đầu, và định hướng phát triển lên 500 thành viên vào cuối năm 2026. HTX hướng tới tăng cường tổ chức sản xuất, liên kết nguồn cung, nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc; đồng thời tạo nền tảng để xã viên tiếp cận sâu hơn với hệ thống thị trường và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Bà Đặng Thị Hương Giang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc vận hành KLC Group tặng hoa chúc mừng đại diện hợp tác xã.

Lãnh đạo KLC Seafood và Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI trao chứng nhận cho các xã viên đại diện của hợp tác xã.

Ông Huỳnh Ngọc Thuận - Phó Tổng Giám đốc KLC Seafood cho biết, việc ra mắt HTX Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI nhằm mở rộng liên kết vùng nuôi, xây dựng một nền tảng hợp tác dài hạn giữa doanh nghiệp và người nuôi biển; từng bước kết nối kinh nghiệm của xã viên với năng lực tổ chức chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng và phát triển thị trường của KLC Seafood. Qua đó, cùng tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn và đưa hải sản Việt Nam tiếp cận ngày càng sâu rộng với thị trường quốc tế.

Tại chương trình còn diễn ra hoạt động ký kết hợp tác giữa đại diện hệ sinh thái KLC với các đối tác quốc tế, hướng tới mở rộng kết nối trong lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp và thương mại; đồng thời KLC Seafood và Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông nhằm tăng cường thông tin về hoạt động vùng nuôi, cộng đồng xã viên và quá trình phát triển chuỗi giá trị thủy sản.

Lãnh đạo KLC Seafood và đại diện Jingdong Group (Trung Quốc) ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ông Lê Hoàng Triều - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa và ông Huỳnh Ngọc Thuận - Phó Tổng Giám đốc KLC Seafood đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông.

KLC Seafood là công ty thành viên trong hệ sinh thái KLC Group, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phát triển chuỗi giá trị thủy hải sản, với định hướng tập trung vào phân khúc hải sản sống và thủy hải sản giá trị cao. Theo hồ sơ chiến lược hiện hành của doanh nghiệp, KLC Seafood đang phát triển mạng lưới vùng nuôi liên kết khoảng 884ha tại khu vực Cam Ranh - Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) và khu vực Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk), với các nhóm sản phẩm gồm tôm hùm bông, tôm hùm xanh, ốc hương, cá mú, bào ngư và nhiều loại thủy hải sản giá trị cao. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp định hướng phát triển chuỗi cung ứng ngày càng tích hợp từ vùng nuôi - tổ chức nguồn hàng - kiểm soát chất lượng - logistics - xuất khẩu, đồng thời tăng cường truy xuất nguồn gốc, tính minh bạch và khả năng cung ứng ổn định cho các thị trường mục tiêu.