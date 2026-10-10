Thành lập Hội Sàn chậu miền Trung: Bước tiến mới cho chuyên ngành y tế khu vực

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng GS.TS Lê Minh Tâm được đề xuất giữ vai trò Chủ tịch Hội Sàn chậu miền Trung.

Tại sự kiện, TS. Nguyễn Trung Vinh Chủ tịch Hội Sàn chậu học Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Hội Sàn chậu miền Trung. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức học thuật chuyên ngành chính thức tại khu vực miền Trung.

Theo quyết định thành lập, GS.TS. Lê Minh Tâm, Trưởng khoa Phụ Sản, Giám đốc Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế được đề xuất giữ vai trò Chủ tịch Hội.

Việc thành lập Hội Sàn chậu miền Trung có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo ra một đầu mối kết nối chặt chẽ giữa đội ngũ chuyên môn, các bệnh viện, trường đại học và cơ sở y tế trên toàn khu vực. Tổ chức sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy công tác đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực Sàn chậu học.