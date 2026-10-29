Thành lập Hội Nông dân phường Cam Ranh

Sáng 29-10, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập và chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Ranh nhiệm kỳ 2026 - 2030. Dự hội nghị có bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa.

Theo các quyết định được công bố, Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Cam Ranh gồm 21 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường. Bà Trần Thị Minh Trang - Chủ tịch Công đoàn phường Cam Ranh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Cam Ranh ra mắt tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Thường trực Đảng ủy phường Cam Ranh đề nghị Hội Nông dân phường sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.