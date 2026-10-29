Thành lập Hội Nông dân phường Cam Linh

Sáng 29-10, Hội Nông dân (HND) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cam Linh tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập HND phường Cam Linh. Lãnh đạo HND tỉnh, lãnh đạo phường và các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập HND phường Cam Linh. Ông Nguyễn Minh Trí - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch HND phường Cam Linh nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Linh nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, lãnh đạo HND tỉnh và Đảng ủy phường Cam Linh đề nghị HND phường sớm ổn định tổ chức, xây dựng chương trình công tác trọng tâm, sát với thực tiễn địa phương. Trong thời gian tới, hội cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Cùng ngày, hội nghị công bố thành lập Hội Nông dân phường Cam Ranh cũng được tổ chức. Như vậy, thực hiện Đề án Thành lập tổ chức Hội Nông dân phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 16 phường, trong đó có 14 phường đủ điều kiện thành lập tổ chức HND (phường Nha Trang và Tây Nha Trang không đủ điều kiện). Đến nay, đã có 10/14 phường tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập HND phường.