Hội Nông dân phường Bắc Nha Trang vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Hội Nông dân phường và các quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030. Dự hội nghị có bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương và hội viên, nông dân trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và phường Bắc Nha Trang trao quyết định thành lập Hội Nông dân phường.

Tại hội nghị, đại diện Hội Nông dân tỉnh đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về việc thành lập Hội Nông dân phường Bắc Nha Trang. Đồng thời, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc chỉ định 21 ủy viên tham gia Ban Chấp hành và 7 ủy viên tham gia Ban Thường vụ Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030. Trên địa bàn phường hiện có khoảng 3.400 hội viên, nông dân.

Theo các quyết định được công bố, ông Nguyễn Đoàn Khánh Bình - Phó Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Bắc Nha Trang được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân phường; ông Trần Nhật Tú - chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Trao quyết định chỉ định cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Đảng ủy phường Bắc Nha Trang đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân phường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đồng thời, tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Hội Nông dân phường theo đúng quy định, tiến hành bầu Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo hội nhiệm kỳ mới theo hướng dẫn của hội cấp trên.

Việc thành lập và chỉ định nhân sự Hội Nông dân phường Bắc Nha Trang nhằm kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động của hội được liên tục, hiệu quả, phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân trên địa bàn.