Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào xã Cát Tiên 3

Các ông Nguyễn Bạn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Lâm Đồng; ông Đường Anh Ngữ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên BTV Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên 3 tham dự Đại hội

Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại hội có sự tham dự, chỉ đạo của ông Nguyễn Bạn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Lâm Đồng; ông Đường Anh Ngữ, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên BTV Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên 3.

Lãnh đạo xã Cát Tiên 3 trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, quá trình vận động thành lập Hội nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các cơ quan liên quan. Đến nay, Ban Vận động đã tập hợp được 45 hội viên tự nguyện đăng ký tham gia, chủ yếu là các cựu chiến binh, cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam từng chiến đấu, công tác và giúp đỡ nước bạn Lào.

Ông Nguyễn Bạn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội

Việc thành lập Hội nhằm tập hợp, đoàn kết những người có tình cảm, tâm huyết với công tác hữu nghị Việt Nam – Lào; đồng thời tạo cầu nối tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh ra mắt Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào xã Cát Tiên 3 lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Với phương châm hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội tập trung củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt; tuyên truyền, vận động hội viên phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm như: 100% cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội; hằng năm phát triển mới từ 5 hội viên trở lên; quan tâm thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau, hoạn nạn; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa I gồm 7 thành viên; Ban Thường vụ gồm 3 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Bên cạnh đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào xã Cát Tiên 3 góp phần củng cố hoạt động đối ngoại Nhân dân từ cơ sở, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào.