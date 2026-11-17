Các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 17/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Hội đồng Tư vấn là tổ chức hoạt động không chuyên trách của Ủy ban MTTQ tỉnh; gồm các chuyên gia, người đang hoặc đã làm công tác lãnh đạo, quản lý, có trình độ, kinh nghiệm trên các lĩnh vực chuyên môn do hội đồng đảm nhận. Các thành viên của hội đồng làm việc theo phương thức tự nguyện, tự nghiên cứu và chế độ kiêm nhiệm.

Hội đồng Tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-MTTQ-BTT ngày 3/11/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; gồm 11 thành viên, do ông Bùi Đức Hạnh - nguyên Giám đốc Sở VH - TT&DL làm Chủ nhiệm.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao quyết định thành lập cho Hội đồng Tư vấn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội đồng Tư vấn có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật, chương trình, dự án, đề án của Đảng, Nhà nước, của tỉnh liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân, gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để tham gia ý kiến góp ý. Đồng thời, nghiên cứu, tư vấn, đề xuất ý kiến về những nội dung có liên quan đến nhiệm vụ của mặt trận, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của MTTQ tỉnh.

Ông Trần Thanh Bình - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác tư vấn, phản biện, giám sát xã hội.

Thường xuyên, chủ động nắm bắt và tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để kịp thời phản ánh và tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cùng với đó, đề xuất, thực hiện hoạt động khảo sát thực tiễn; tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên đề do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị.

Ông Bùi Đức Hạnh - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn nhiệm kỳ 2025 - 2030 đóng góp một số ý kiến liên quan cách thức hoạt động của Hội đồng Tư vấn trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm liên quan đến chức năng, hoạt động của Hội đồng Tư vấn. Các ý kiến đã gợi mở nhiều vấn đề thiết thực, có giá trị về lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, trân trọng những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn của các đại biểu trong tham gia góp ý, giám sát, phản biện xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời khẳng định, đây là những đóng góp quý báu để Hội đồng Tư vấn nhiệm kỳ mới kế thừa, phát huy, nâng cao chất lượng hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại hội nghị.

Để Hội đồng Tư vấn nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát huy vai trò, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Thành Đồng mong muốn các thành viên tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, chuyên môn; chủ động nghiên cứu, tư vấn, góp ý những vấn đề lớn, những chủ trương, chính sách quan trọng, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Nội dung tư vấn cần bảo đảm tính khoa học, khách quan, sát thực tiễn, có tính dự báo và đề xuất giải pháp cụ thể; chú trọng nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là đối với những vấn đề Nhân dân quan tâm, những lĩnh vực còn khó khăn, bất cập. Cùng với đó, tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh liên ngành, liên lĩnh vực và đổi mới phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, thiết thực, tạo ra những sản phẩm tư vấn có chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận trong giai đoạn mới.