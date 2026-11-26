Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt NTM hiện đại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 (gọi tắt là Hội đồng thẩm định tỉnh).

Theo quyết định, Hội đồng thẩm định tỉnh gồm 21 thành viên, do đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng thẩm định gồm 19 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và cơ quan chuyên môn của tỉnh.

Hội đồng thẩm định tỉnh có nhiệm vụ căn cứ báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổ chức họp, thảo luận và bỏ phiếu xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM hiện đại đối với từng địa phương. Nội dung thẩm định tập trung vào mức độ đạt các tiêu chí, yêu cầu theo quy định cũng như quy trình, thủ tục và chất lượng hồ sơ của cấp xã và sở chuyên ngành.

Về quy chế làm việc, cuộc họp của Hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên dự họp. Trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh không thể họp trực tiếp, Chủ tịch Hội đồng sẽ quyết định việc gửi hồ sơ, phiếu đánh giá để các thành viên cho ý kiến bằng văn bản. Hồ sơ của xã được thông qua khi có ít nhất 90% số thành viên dự họp hoặc có phiếu đánh giá nhất trí.