Thành lập Hội đồng thẩm định tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Đăk Hà

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1780 ngày 14/9/2026 về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà (Km0-Km136).

Theo quyết định ban hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Hội đồng thẩm định nhà nước Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Quảng Ngãi - Đăk Hà vừa được thành lập theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 14/9/2026 (Ảnh: VGP).

Bộ Tài chính được giao làm Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Hội đồng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14/1/2026 của Chính phủ. Trong đó, Hội đồng phải hoàn thiện Báo cáo thẩm định, xác định rõ hồ sơ dự án đã đủ hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Theo hồ sơ dự án, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà có điểm đầu tại Km0+000, kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông (CT.01) tại xã Nguyễn Nghiêm và điểm cuối giao với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT.02) theo quy hoạch tại xã Đăk Hà.

Tuyến có tổng chiều dài khoảng 136 km, đi qua địa bàn các xã Nguyễn Nghiêm, Ba Động, Ba Tơ, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Vì, Ba Xa, Kon Plông, Măng Đen, Đắk Rve, Kon Braih, Ngọk Bay, Đăk Hà và phường Đăk Cấm.

Dự án được định hướng đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch với quy mô 4 làn xe. Đối với các đoạn thông thường, bề rộng nền đường 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h.