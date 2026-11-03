Cảng hàng không Chu Lai - Đà Nẵng hiện hữu. Ảnh: Anh Minh

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Chu Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Các thành viên gồm đại diện các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND TP. Đà Nẵng cùng các cục, vụ chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng.

Các thành viên còn có đại diện Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Công ty cổ phần Hàng không Vietjet. Cục Hàng không Việt Nam mời hai chuyên gia hàng không dân dụng tham gia phản biện.

Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng) là cơ quan thường trực, cử chuyên viên làm thư ký Hội đồng. Hội đồng tham mưu Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định quy hoạch, được sử dụng con dấu của Bộ để phục vụ hoạt động và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Chu Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảng hàng không đặt tại xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng, được định hướng là sân bay dùng chung dân dụng và quốc phòng, cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Theo phương án trình thẩm định, trong thời kỳ 2021 - 2030, Chu Lai có công suất 5 triệu hành khách/năm và khoảng 25 vị trí đỗ tàu bay. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất được đề xuất nâng lên 30 triệu hành khách/năm với khoảng 68 vị trí đỗ, phục vụ các loại tàu bay lớn, kể cả tàu bay code E/F.

Về khu bay, giai đoạn đến năm 2030 sẽ giữ nguyên đường cất hạ cánh 14R/32L hiện hữu, đồng thời quy hoạch đường cất hạ cánh 14L/32R mới dài 4.000 m, rộng 45 m, có tim cách tim đường hiện hữu 1.380 m về phía Đông.

Hệ thống đường lăn, sân đỗ và thiết bị bảo đảm hoạt động bay được đề xuất đầu tư đồng bộ.

Đến năm 2050, hồ sơ đề xuất xây đường cất hạ cánh 14R/32L mới dài 3.800 m, rộng 45 m, nằm cách đường hiện hữu 200 m về phía Tây. Khi đó, khoảng cách giữa hai tim đường cất hạ cánh theo phương án quy hoạch là 1.580 m.

Đối với hệ thống nhà ga, giai đoạn 2021-2030 tiếp tục khai thác nhà ga hiện hữu và quy hoạch nhà ga hành khách T2 mới tại khu vực giữa hai đường cất hạ cánh, về phía Bắc sân bay, công suất 5 triệu hành khách/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, nhà ga T2 dự kiến mở rộng lên 30 triệu hành khách/năm, nhà ga T1 hiện hữu được phá dỡ để xây dựng sân đỗ tàu bay.

Hồ sơ cũng đề xuất bố trí nhà ga hàng hóa có công suất lên tới 1,5 triệu tấn/năm; khu sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, cơ sở cung cấp nhiên liệu hàng không và các công trình phụ trợ. Đường trục từ đường Võ Chí Công vào cảng dự kiến mở rộng nền đường lên 80 m.

Tổng nhu cầu sử dụng đất là 2.097,02 ha ở cả hai mốc 2030 và 2050; cơ cấu đất hàng không dân dụng, đất dùng chung và đất quốc phòng được điều chỉnh theo từng thời kỳ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc hoàn thiện quy hoạch Chu Lai nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không, đồng thời xác định vai trò cửa ngõ hàng không phía Nam TP. Đà Nẵng, hỗ trợ Khu kinh tế mở Chu Lai và cụm động lực Chu Lai - Tam Kỳ - Núi Thành về công nghiệp, dịch vụ và logistics, cũng như chia sẻ nhu cầu vận chuyển với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng./.