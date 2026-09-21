Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.
Các thành viên Hội đồng là đại diện của nhiều bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, gồm: Quốc phòng; Công an; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Huế; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam; Cảng hàng không Việt Nam; Hàng không Việt Nam.
Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 205 ngày 15/6/2026 của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.
Chủ tịch Hội đồng thẩm định được phép sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.
Cục Hàng không Việt Nam - cơ quan lập quy hoạch được giao cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho các thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình làm việc và bảo đảm các điều kiện công tác, kinh phí hoạt động của Hội đồng.
Cơ quan này cũng có trách nhiệm mời 2 chuyên gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng tham gia phản biện.
Trước đó, Bộ Xây dựng đã giao Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết các Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo hồ sơ, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được đặt tại các phường Phú Bài và Hương Thủy (TP Huế); có vị trí, chức năng trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc là cảng hàng không quốc tế; sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.
Trong thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); công suất 4 triệu hành khách/năm và 5 nghìn tấn hàng hoá/năm; có đủ năng lực khai thác loại tàu bay A350, B747, B777 A320/A321 và tương đương.
Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được định hướng nâng công suất lên 12 triệu hành khách/năm và 24.000 tấn hàng hóa/năm.
Theo đơn vị tư vấn, việc quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết và phải tổ chức thực hiện ngay nhằm phù hợp với Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, phù hợp với chiến lược phát triển của TP Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Qua đó, làm cơ sở thực hiện các bước đầu tư, kêu gọi đầu tư nhằm nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa thông qua Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của ngành hàng không, đồng thời đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực miền Trung.
Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-quy-hoach-cang-hang-khong-quoc-te-phu-bai-192260921113855847.htm