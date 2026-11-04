Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Chu Lai

Hội đồng do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm Chủ tịch, với sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Chu Lai được định hướng đạt công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm (ảnh minh họa).

Theo quyết định, Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Chu Lai, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 205 ngày 15/6/2026 của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.

Thành viên Hội đồng gồm đại diện các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND TP Đà Nẵng; các cục, vụ thuộc Bộ Xây dựng và lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không như Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Công ty CP Hàng không Vietjet.

Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan lập quy hoạch, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ quá trình thẩm định; đồng thời mời 2 chuyên gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng tham gia phản biện.

Theo Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Chu Lai nằm trên địa bàn TP Đà Nẵng, được định hướng đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4F theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Về quy mô khai thác, giai đoạn 2021-2030, sân bay Chu Lai được quy hoạch công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm. Đến năm 2050, công suất dự kiến nâng lên khoảng 30 triệu hành khách/năm.