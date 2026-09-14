Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cao tốc Quảng Ngãi - Đăk Hà

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà có tổng chiều dài khoảng 136km. (Ảnh minh hoạ).

Các ủy viên Hội đồng bao gồm: Lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước.

Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó phải khẳng định rõ hồ sơ Dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà (Km0-Km136) có điểm đầu tại Km0+000, giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông (CT.01) tại xã Nguyễn Nghiêm; điểm cuối giao với tuyến quy hoạch cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT.02) tại xã Đăk Hà, tổng chiều dài khoảng 136km.

Tuyến đi qua các xã Nguyễn Nghiêm, Ba Động, Ba Tơ, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Vì, Ba Xa, Kon Plông, Măng Đen, Đắk Rve, Kon Braih, Ngọk Bay, Đăk Hà và phường Đăk Cấm.

Tuyến đường thuộc Dự án được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch với quy mô 4 làn xe. Đối với các đoạn thông thường, bề rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h.