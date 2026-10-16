Trao Quyết định về việc thành lập Hội Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Hội được thành lập nhằm tập hợp, kết nối các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn; tạo điều kiện để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và tăng cường kết nối với cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, đối tác và thị trường.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2026-2030.

Việc thành lập Hội tạo cơ sở để các doanh nghiệp tăng cường liên kết, phối hợp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tập hợp ý kiến, kiến nghị của hội viên, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh yêu cầu về năng suất, chất lượng, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nguồn nhân lực và quản trị ngày càng cao, Hội được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác, phát triển chuỗi cung ứng và hướng tới sản xuất bền vững.