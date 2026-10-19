Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân xã Núi Thành

Lãnh đạo xã Núi Thành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu CAND xã.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên, thực hiện Điều lệ Hội Cựu CAND Việt Nam và tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu CAND xã Núi Thành nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 17 đồng chí; đồng chí Nguyễn Đức Tiệp được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Đại hội cũng bầu Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt và Ban Kiểm tra theo quy định; đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội, làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Việc thành lập Hội nhằm tập hợp, đoàn kết các thế hệ cán bộ CAND đã nghỉ công tác, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; đồng thời tạo điều kiện để hội viên quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, phát huy kinh nghiệm, uy tín trong tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn ANTT tại địa phương.