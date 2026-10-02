Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân xã Ninh Hải

Chiều 2-10, Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) xã Ninh Hải tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự đại hội có lãnh đạo Hội Cựu CAND tỉnh, xã Ninh Hải và 25 đại biểu chính thức.

Quang cảnh đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu nghe công bố quyết định của UBND xã Ninh Hải về việc thành lập Hội Cựu CAND xã; thông qua báo cáo tình hình hội viên, quá trình vận động thành lập hội, quy chế làm việc và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội hiện có 27 hội viên là cán bộ, chiến sĩ CAND đã nghỉ chế độ, đang sinh sống trên địa bàn xã. Nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội xác định tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng CAND; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phấn đấu đến năm 2030 vận động hơn 95% cán bộ cựu CAND đủ điều kiện tham gia hội; 100% hội viên và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội đề ra mục tiêu theo dõi, giúp đỡ ít nhất 5 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, duy trì và nhân rộng ít nhất 3 mô hình, cách làm hiệu quả. Đồng thời, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; góp phần xây dựng xã kiểu mẫu về an ninh, trật tự, địa bàn không ma túy.

Lãnh đạo xã Ninh Hải tặng hoa chúc mừng đại hội.

Lãnh đạo xã Ninh Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu CAND xã Ninh Hải nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu CAND xã Ninh Hải nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 3 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 2 thành viên. Thượng tá Nguyễn Hữu Quyết được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND xã Ninh Hải nhiệm kỳ 2026 - 2031.