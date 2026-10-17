Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân phường Điện Bàn Đông

Ra mắt Ban chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân phường Điện Bàn Đông nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: T.T

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Chi hội Cựu CAND lâm thời phường Điện Bàn Đông được thành lập trên cơ sở hợp nhất tổ chức hội của 5 phường cũ, gồm Điện Dương, Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc và Điện Ngọc. Đến nay, chi hội có 65 hội viên, trong đó vận động, kết nạp thêm 7 hội viên mới.

Thời gian qua, chi hội phối hợp tuyên truyền phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 34/34 khối phố, thu hút gần 4.000 lượt người tham gia; hội viên tham gia 6 lượt cảm hóa, giúp đỡ các trường hợp cần hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với mặt trận, đoàn thể hòa giải thành công 10 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp tại khu dân cư…

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Cựu Công an nhân dân phường Điện Bàn Đông tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt; giữ mối liên hệ chặt chẽ với Công an phường, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chú trọng chăm lo đời sống hội viên, duy trì hoạt động nghĩa tình đồng đội, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của lực lượng công an nghỉ hưu đối với cộng đồng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 9 thành viên. Ông Hồ Văn Đại được bầu làm Chủ tịch hội.