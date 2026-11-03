Thành lập hiệp hội doanh nghiệp và đầu tư Phú Quốc

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc phát biểu chỉ đạo tại đại hội thành lập PQA- Ảnh Hồng Lĩnh

CHIA SẺ 234

Đại hội đánh dấu sự ra đời chính thức và khởi đầu cho các hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 với phương châm hành động: "Lấy hội viên làm trung tâm - Lấy hiệu quả làm thước đo - Chung tay vì Phú Quốc phát triển bền vững".

Hiệp hội định hướng xây dựng tổ chức thành đại diện uy tín, đoàn kết và kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; làm cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp và chính quyền. Đồng thời, tập hợp trí tuệ, sáng kiến và nguồn lực đầu tư để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Phú Quốc theo hướng xanh, hiện đại, bền vững.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc (PQA) nhiệm kỳ 2026 - 2031 cùng các hội viên- Ảnh Hồng Lĩnh

CHIA SẺ 234

Trong nhiệm kỳ đầu, Hiệp hội ưu tiên kiện toàn bộ máy tổ chức, phát triển hội viên chất lượng, hình thành cơ chế hỗ trợ thiết thực, thúc đẩy đối thoại chính sách và từng bước mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Đại hội đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm:

Cải thiện môi trường đầu tư: Tổng hợp vướng mắc, tham gia góp ý chính sách, đề xuất tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng và thủ tục hành chính.

Kết nối doanh nghiệp - thu hút đầu tư: Xây dựng mạng lưới hội viên vững mạnh, duy trì diễn đàn hợp tác và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, giao thương thiết thực.

Doanh nghiệp chung tay xây dựng Phú Quốc xanh: Triển khai các sáng kiến giảm rác thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, bảo vệ cảnh quan và phát triển văn hóa du lịch có trách nhiệm.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc phải thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đồng thời đề cao trách nhiệm, đạo đức kinh doanh và tinh thần thượng tôn pháp luật. Hội cần phát huy tốt vai trò cầu nối, đồng hành cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chủ động tham gia đóng góp ý tưởng, sáng kiến và xây dựng cơ chế chính sách phát triển đặc khu; thúc đẩy liên kết đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

"Mỗi doanh nghiệp, nhà đầu tư cần xác định sự phát triển của mình gắn liền với sự phát triển chung của địa phương; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, bảo đảm quyền lợi người lao động và tích cực đóng góp cho cộng đồng. Tôi mong muốn Hội tích cực hưởng ứng tinh thần: "Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp là một đại sứ du lịch Phú Quốc", góp phần xây dựng hình ảnh Phú Quốc văn minh, thân thiện, an toàn và hấp dẫn đối với du khách, nhà đầu tư trong nước và quốc tế", ông Trần Minh Khoa nhấn mạnh.