Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

Ngày 16-11, Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM tổ chức lễ trao quyết định thành lập và chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM giai đoạn lâm thời.

Dự lễ có các đồng chí: Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Nguyễn Khắc Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Tô Đình Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Cùng dự có đồng chí Lê Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM.

Đồng chí Lê Văn Minh và đồng chí Lê Thị Thu Thủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM giai đoạn lâm thời. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM công bố các quyết định thành lập và chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM giai đoạn lâm thời.

Theo đó, tổ chức Đoàn mới trực thuộc Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM, gồm 22 chi đoàn với 323 đoàn viên. Ban Chấp hành giai đoạn lâm thời có 9 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Trần Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, giữ chức Bí thư Đoàn. Hai Phó Bí thư gồm các đồng chí: Võ Thị Thắm, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM, Bí thư Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng; Nguyễn Đình Khôi, Bí thư Đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh cho biết, từ khi cơ quan chính thức thành lập, công tác củng cố, kiện toàn bộ máy và các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai từng bước. Việc thành lập tổ chức Đoàn là dấu mốc quan trọng trong quá trình ổn định và phát triển của cơ quan.

Đồng chí Lê Văn Minh kỳ vọng Ban Chấp hành Đoàn giai đoạn lâm thời phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, sớm ổn định tổ chức, đưa hoạt động Đoàn đi vào nền nếp, thực chất; tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đồng chí Lê Văn Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CẨM TUYẾT

Đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh, mỗi đơn vị trong cơ quan có đặc thù riêng, đòi hỏi cán bộ, đoàn viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững tư tưởng và nắm chắc các quy định về hoạt động báo chí. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chuyên viên, viên chức và người lao động trẻ tham gia hoạt động Đoàn.

Đồng chí Lê Thị Thu Thủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CẨM TUYẾT

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM Lê Thị Thu Thủy đề nghị Ban Chấp hành Đoàn giai đoạn lâm thời chú trọng giáo dục lý luận chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên; kế thừa và phát huy các mô hình, giải pháp hiệu quả như “Đường cờ Tổ quốc”, “Hành trình đi để tự hào”...

Đồng chí Lê Thị Thu Thủy gợi ý tổ chức Đoàn nghiên cứu xây dựng các chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình và sản phẩm báo chí số do đoàn viên thực hiện về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành cần sớm ổn định tổ chức, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM lần thứ I.

Đồng chí Nguyễn Trần Minh Trí phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trần Minh Trí bày tỏ quyết tâm cùng tập thể xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, gắn kết tuổi trẻ các đơn vị trong mái nhà chung, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện những công trình, hoạt động thiết thực.