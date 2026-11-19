Ngày 19-11, Đảng ủy xã Vạn Thắng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự xã Vạn Thắng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 3 chi bộ trực thuộc, với 32 đảng viên. Đồng thời, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự xã Vạn Thắng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí; chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự xã. Hội nghị cũng công bố quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Đảng ủy xã Vạn Thắng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã Vạn Thắng đề nghị tập thể Đảng bộ Quân sự xã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật, ổn định tư tưởng. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán 2027 và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh.