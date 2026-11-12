Thành lập Đảng bộ Quân sự xã Thuận Bắc

Chiều 12-11, Đảng ủy xã Thuận Bắc tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự xã, chỉ định Ban Chấp hành, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự xã Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự hội nghị có Đại tá Võ Quang Trung - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo quyết định, Đảng bộ Quân sự xã Thuận Bắc trực thuộc Đảng bộ xã Thuận Bắc, có 38 đảng viên và 3 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự xã, Chi bộ Dự bị động viên và Chi bộ Dân quân.

Đại tá Võ Quang Trung trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự xã.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí. Ông Hồ Sĩ Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự xã.

Lãnh đạo xã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các Bí thư Chi bộ trực thuộc.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Võ Quang Trung nhấn mạnh, việc thành lập Đảng bộ Quân sự xã nhằm kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng đối với lực lượng vũ trang cấp xã; yêu cầu Đảng bộ Quân sự xã phát huy cao tinh thần đoàn kết nội bộ, nhất là đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ huy; sáng tạo, linh hoạt, vận dụng nhuần nhuyễn và hiệu quả cơ chế lãnh đạo của Đảng; kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết những khó khăn, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Đại tá Võ Quang Trung đề nghị Đảng bộ Quân sự xã nhanh chóng ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chấp hành và các chi bộ trực thuộc, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và tăng cường chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, phối hợp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật, phát triển Đảng trong lực lượng dân quân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương "tinh, gọn, mạnh" đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

LÊ NGUYỆN