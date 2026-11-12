Ngày 12-11, Đảng ủy xã Diên Lạc tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự xã Diên Lạc, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Trương Thành Việt - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Diên Lạc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Diên Lạc đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự xã, trực thuộc Đảng bộ xã. Đảng bộ Quân sự xã có 3 chi trực thuộc, gồm: Chi bộ Cơ quan Ban CHQS xã, Chi bộ đơn vị dự bị động viên và Chi bộ đơn vị dân quân, với 35 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự xã gồm 7 đồng chí. Ông Nguyễn Hữu Hòa - Bí thư Đảng ủy xã được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự xã.

Đại tá Trương Thành Việt phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trương Thành Việt yêu cầu Đảng bộ Quân sự xã khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Quân sự xã Diên Lạc.

Việc thành lập Đảng bộ Quân sự xã Diên Lạc là dấu mốc quan trọng trong kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tạo nền tảng để xây dựng lực lượng vũ trang xã vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.