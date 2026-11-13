Chiều 13-11, Đảng ủy xã Diên Điền tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự xã Diên Điền, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Diên Điền trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Diên Điền đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự xã trực thuộc Đảng bộ xã. Đảng bộ Quân sự xã có 3 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự xã, Chi bộ đơn vị dự bị động viên và Chi bộ đơn vị dân quân, với 33 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự xã gồm 7 đồng chí. Ông Đặng Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự xã. Hội nghị cũng công bố quyết định chỉ định 3 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Quân sự xã.

Việc thành lập Đảng bộ Quân sự xã Diên Điền góp phần kiện toàn tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang địa phương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang xã vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.