Thành lập Đảng bộ Quân sự phường Đông Hải

Sáng 13-11, Đảng ủy phường Đông Hải tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường công bố quyết định kết thúc hoạt động Chi bộ Quân sự phường trực thuộc Đảng ủy phường kể từ ngày 11-11-2026; đồng thời công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 30 đảng viên.

Thường trực Đảng ủy phường Đông Hải trao quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí; chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 3 đồng chí.

Việc thành lập Đảng bộ Quân sự phường nhằm kiện toàn tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.